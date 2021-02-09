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دجوكوفيتش يستهل مشاركته في أستراليا بانتصار كاسح

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم المُصنف الأول عالمياً الصربي “نوفاك دجوكوفيتش” أولى مواجهاته ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الغراند سلام للموسم الحالي، بفوزه على “جيريمي شاردي” بثلاث مجموعات دون مقابل على ملعب رود ليفر في ملبورن.

وحسم “دجوكوفيتش” المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، فيما حسم المجموعة الثانية بسهولة بستة لواحد، قبل أن يكمل المواجهة بالفوز بالمجموعة الثالثة بستة أشواط لشوطين ليحقق انتصاره رقم 267 على مستوى البطولات الكبرى.

ويأمل “دجوكوفيتش” في التتويج ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة في مسيرته الاحترافية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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