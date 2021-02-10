إدخال رياضة “القوة البدنية” لأندية مدن بلدية الجفرة

التقى رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية لرياضة القوة البدنية مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية الجفرة و مندوبي أندية مدن بلدية الجفرة “الإخاء هون” و “القلعة ودان” و “الخلود سوكنة” و”النخيل زلة” و”الهاروج الفقهاء” و رؤوساء الفروع البلدية.

وهدف اللقاء -الذي انتظم في مقر البلدية بمدينة هون – إلى التعريف برياضة “القوة البدنية” و الدعوة لإقامة مكتب خاص بهذه الرياضة ببلدية الجفرة تمهيداً للتعريف بها للجمهور الرياضي و إقامة دورات في التدريب والتحكيم وفتح باب الانتساب وإقامة بطولات على مستوى أندية البلدية و باستضافة بطولات على مستوى ليبيا.

ورحب مندوبو الأندية بهذا الطرح وقدموا مجموعة من الأسئلة والاستفسارات التي تم توضيحها من قبل أعضاء الاتحاد الفرعي حيث من المفترض أن تشرع أندية البلدية الخَمس قريباً في مزاولة هذه الرياضة وتمكين محبيها من الشباب من ممارستها من خلال الصالات الرياضية في هذه الأندية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية