رأسية “نملة ” تقود الأخضر للفوز الثاني تواليًا بالبطولة الليبية

البيضاء 09 فبراير 2021 (وال)- قاد اللاعب محمد الدرسي الشهير بـ “نملة” فريقه الأخضر للفوز الثاني تواليًا، بعد تغلبه على ضيفه التعاون بنتيجة هدف دون رد، ضمن حساب ذهاب الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الأولى من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم، التي أحتضنها ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء.

الحكم رافع الحوتي توسط هذه المباراة، والتي جاءت بدايتها سريعة؛ فالأخضر دخل بطموح تعزيز انتصاره الذي حققه في الجولة الأولى، بينما حاول التعاون تعويض خسارته التي تلقاها على ملعبه أمام خليج سرت، وبذلك أخذت المباراة طابع الإثارة.

تفاصيل اللقاء

أولى الهجمات المؤكدة للتسجيل كان في الدقيقة ( 19 )، بواسطة لاعب التعاون محمد عبد الكريم الذي تلقى عرضية عباس دومة، لكن حارس الأخضر رضوان توفيق أبعد الخطر في التوقيت المناسب، كما أضاع البديل محمد نملة عند الدقيقة ( 20 ) هدف محقق، حينما صوب كرة قوية مررت له برأسية من المهاجم علي أمادو غير المراقب، وأنقذ الحارس علي أعبيد الله في الدقيقة ( 25 )، عندما أبعد رأسية علي أمادو، بالإضافة إلى أبعاده لتصويبه لاعب الوسط أحمد سعد .

مع مطلع الدقيقة ( 31 ) ظهر المهاجم علي أمادو، مجددًا ليهدد مرمى حارس التعاون، مسددًا كرة قوية مخادعة، مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس علي أعبيد الله، الذي تفنن في أبعاد الكرة بنظرات عينيه.

ولم يستغل الشامخ القذافي، خطاء مدافع الأخضر وجدي سعيد، مصوبًا كرة من داخل عمليات الأخضر علت مرمى الحارس رضوان توفيق، وذلك عند الدقيقة ( 35 )، رد عليه أحمد الغرياني بكرة في الدقيقة ( 40 ) ذهبت بجوار القائم الأيسر، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الحصة الثانية؛ بدأها الأخضر ببينية من منتصف الملعب نفذت من سند الشوشان، نحو المهاجم محمد نملة، والذي بدوره لم يتردد في إيداع الهدية، بعد هروبه من الرقابة، واضعًا كرته برأسية داخل شباك علي أعبيد الله معلنًا عن الهدف الأول والوحيد في المباراة.

التعاون لم يقف مكتوف الأيدي، ولم يتأثر من هدف الأخضر، بل ظل يتقدم نحو مرمى ودفاعات الأخضر من أجل تعديل الكفة، ففي الدقيقة ( 52 ) لم ينجح المحترف الغيني للتعاون إبراهيما كوليبالي في استغلال خطأ الحارس رضوان توفيق الذي تدخل في الأخير مبعدًا الكرة إلى ركنية.

أخطاء حارس الأخضر رضوان توفيق تكررت مجددًا في الدقيقة ( 62 )، وفيها صوب الشامخ القذافي، وجدت معالجة الأخطاء من رضوان توفيق في النهاية.

أخضر البيضاء الفريق المستضيف؛ يريد في هذه المباراة تحقيق الانتصار، ويبحث عن استعادة سيناريو المباراة الماضية، عند الدقيقة ( 68 ) كاد صاحب الهدف أن يضاعف النتيجة بهدف ثان، لكن تسديدته أبعدها علي أعبيد الله إلى ركينة، تليها مباشرة كرة ( عبد الرحمن العمامي والتي علت العارضة بقليل.

الأخضر واصل الهجوم من وسط الملعب بقيادة أحمد سعد، ففي الدقيقة ( 75 ) ظهر علي أمادو من جديد ليصوب كرة مرت من جانب القائم الأيمن للحارس علي أعبيد الله، وتحصل التعاون في الدقيقة ( 80 ) على كرة حرة مباشرة نفذها الشامخ القذافي تدخل بعدها الحارس رضوان توفيق مبعدًا الخطورة عن مرماه.

وكادت الدقيقة ( 81 )؛ أن تأتي بالجديد للأخضر عندما نفذ أحمد سعد ضربة زاوية، وجدت عبد الرحمن العمامي الذي لعب الكرة بطريقة فنية علت العارضة بقليلة، ومع مطلع الدقيقة ( 83 ) صوب أحمد سعد كرة من خارج مناطق العمليات، أبعدها علي أعبيد الله إلى ركينة، ومنها تنتهي مجريات اللقاء بتفوق الأخضر بهدف محمد نملة.

بهذا الفوز أصبح فريق الأخضر؛ يمتلك ( 6 ) نقاط من فوزين متتاليين، فيما بقي التعاون من دون نقاط، على غرار خسارته في الأسبوع الأول والثاني.

استبدالات الفريقين

أجرى مدرب الأخضر عدد ( 2 ) من التغييرات، حيث شهد الدقيقة ( 12 ) خروج اللاعب عبد الله عبد الرحيم بداعي الإصابة، وأشترك بدلا منه محمد نملة، فيما دخل في الدقيقة ( 84 )، اللاعب عبد الله العبد، بديلا من علي أمادو، قام مدرب التعاون بثلاثة تغييرات وهما دخول بوحليقة فتح الله مكان هيثم أقحيزان، وذلك في الدقيقة ( 48 )، بينما دخل إبراهيم القزيري بدلا من إيهاب القزون في الدقيقة ( 49 )، وأخر التغييرات في الدقيقة (58) وفيها خروج عباس دومة ودخول الشريف الفاخري .

الكروت الصفراء

من جهة أخر، أشهر حكم اللقاء رافع الحوتي ثلاثة إنذارات، حيث نال الأخضر اثنان كانت من نصيب أبو بكر المغربي، وعبد الرحمن العمامي، فيما تحصل التعاون على كرت واحد كان من نصيب اللاعب إبراهيم القزيري. (وال – البيضاء) س أ/ ر ت

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