الأثيوبية “تسيغاي” تحطم الرقم العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات

تكمنت العداءة الإثيوبية “غوداف تسيغاي” -الثلاثاء- من تحطيم الرقم العالمي لسباق 1500 متر داخل القاعات بفارق أكثر من ثانيتين في “ليفين” الفرنسية وقد تفوقت على العداءة “لاورا موير” صاحبة المركز الثاني والتي أصبحت أول امرأة بريطانية تنهي هذه المسافة في أقل من “4” دقائق.

وتفوقت “تسيغاي” على جميع المنافسات في فرنسا منهيةً السباق في “3” دقائق و53.09 ثانية لتتقدم بفارق أكثر من ثانيتين على الرقم العالمي الذي كان مسجلاً باسم مواطنتها “جنزيبي ديبابا” في 2014 م.

كما تمكنت “موير” أيضا مسجلةً رقماً بريطانياً بلغ “3” دقائق و59.58 ثانية لتأتي في المركز الثاني بينما احتلت “ميليسا كورتني-برايانت” في المركز الثالث بزمن بلغ “4” دقائق و4.79 ثانية، فيما أعربت الإثيوبية “تسيغاي” عن سعادتها بتسجيل رقم قياسي جديد داخل القاعات.. وقالت: “كنت أتدرب بجدية ووضعت لنفسي هدفاً بتحطيم الرقم العالمي داخل القاعات”.

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