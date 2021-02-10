التّعادل الإيجابي يسود لقاء الوحدة والشّط

طرابلس 10 فبراير 2021 ( وال) ساد التعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي الوحدة والشط؛ وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الثاني لفرق المجموعة الثانية، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

صافرة الحكم “خليل سنان” قادة هذه المقابلة، ودخل كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية، فالوحدة بقيادة المدرب “صبري قشوط” حاول أن يكرر انتصار الأسبوع الأول، فيما كان الشط بقيادة “محمد إسماعيل” راغباً في محو إخفاقه بالجولة الأولى، مقدماً عرضاً قوياً طيلة المباراة.

الشوط الأول اكتمل سلبياً بين الفريقين، ومع انطلاق الحصة الثانية نجح الوحدة مبكراً، من تسجيل أول أهداف اللقاء، وذلك عندما استغل “صهيب البوش” خروج الحارس (محمد المدني ) الخاطئ واضعاً كرته في شباكه بضربه رأسية محكمة.

تحرر فريق الشط من مناطقة الدفاعية ، واستمر في الضغط بغية الوصول إلى مرمى الوحدة، وفي منتصف الشوط الثاني، تمكن لاعب الشط ( الصغير الكانوني ) من تسجيل هدف التعادل باللقاء، لتنتهي المباراة بهدف لهدف.

ومع هذه النتيجة رفع فريق الوحدة رصيده إلى ( 4 ) نقاط، بينما حصد الشط أول نقطة له بعد أن فقد لقاء الجولة الأولى أمام الاتحاد المصراتي.( وال – طرابلس ) س أ

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