التعاون يتعاقد مع لاعب وسط “عاجي”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عزز مجلس إدارة نادي التعاون صفوف فريقه الأول لكرة القدم بالتعاقد مع باللاعب العاجي “إداما كامارا” .

وقال عز الدين الجلالي وكيل اللاعب إن اللاعب وصل اليوم الثلاثاء إلى بنغازي للالتحاق بفريق التعاون .

الجلالي أضاف – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن عقد كامارا سيكون لموسم رياضي واحد قابل للتمديد، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ تدرياته مع الفريق، وسيكون جاهز للعب بشكل رسمي .

ويشغل اللاعب البالغ 23 عاماً مركز الارتكاز، وسبق وأن لعب لصفوف النادي البنزرتي التونسي كما حمل قميص المنتخب العاجي تحت 20 سنة.