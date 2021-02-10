اخبار الرياضة

التعاون يتعاقد مع لاعب وسط “عاجي”

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عزز مجلس إدارة نادي التعاون صفوف فريقه الأول لكرة القدم  بالتعاقد مع  باللاعب العاجي “إداما كامارا” .

وقال عز الدين الجلالي وكيل اللاعب إن اللاعب وصل اليوم الثلاثاء إلى بنغازي للالتحاق بفريق التعاون .

الجلالي أضاف – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن عقد كامارا سيكون لموسم رياضي واحد قابل للتمديد، مشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ تدرياته مع الفريق، وسيكون جاهز للعب بشكل رسمي .

ويشغل اللاعب البالغ 23 عاماً مركز الارتكاز، وسبق وأن لعب لصفوف النادي البنزرتي التونسي كما حمل قميص المنتخب العاجي تحت 20 سنة.

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