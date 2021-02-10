أنس جابر تُواصل مسيرتها الناجحة في “أستراليا المفتوحة”

بلغت التونسية، أنس جابر، الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات “الغراند سلام”؛ بفوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شمتيدلوفا، بمجموعتين دون ردّ.

وأنهت اللاعبة التونسية، المصنفة الـ 30، المجموعة الأولى، بستة لثلاثة، فيما تمكنت من حسم المجموعة الثانية بستة مقابل اثنين، في المباراة التي استمرت لساعة وسبع دقائق، ولم تجد اللاعبة التونسية أي صعوبة في حسمها.

وستلتقي أنس جابر، في الدور الثالث لبطولة أستراليا، الفائزة من مواجهة اليابانية ناعومي أوساكا المصنفة الثالثة عالميًا والفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الـ 43.

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