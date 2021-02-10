اخبار الرياضة

“يوفنتوس” يُطيح بـ”إنتر”.. ويصعد لنهائي كأس إيطاليا

تم النشر منذُ 15 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعد “يوفنتوس” إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد تعادله بدون أهداف، في مباراة إياب نصف النهائي أمام غريمه “إنتر”، في ديربي إيطاليا، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو .

وشهدت المباراة حذرًا واضحًا من “يوفنتوس”، فيما حاول “النيراتزوري”، عدة مرات، الوُصول لشباك الحارس المخضرم جيالويجي بوفون، عن طريق مُهاجميه روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز والجناح المغربي أشرف حكيمي، فيما كانت الفرص الأخطر لـ”البيانكونيري” عن طريق نجمه كرستيانو رونالدو، عدة مرات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في “جوزيبي مياتزا” لصالح “يوفنتوس” بهدفيْن مقابل هدف؛ لتضمن “السيدة العجوز” التأهّل إلى النهائي، في انتظار الطرف الثاني بين “أتالانتا ونابولي”، على ملعب “جيوس” في بيرغامو.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك