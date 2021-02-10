“يوفنتوس” يُطيح بـ”إنتر”.. ويصعد لنهائي كأس إيطاليا

صعد “يوفنتوس” إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد تعادله بدون أهداف، في مباراة إياب نصف النهائي أمام غريمه “إنتر”، في ديربي إيطاليا، على ملعب “أليانز ستاديوم” في تورينو .

وشهدت المباراة حذرًا واضحًا من “يوفنتوس”، فيما حاول “النيراتزوري”، عدة مرات، الوُصول لشباك الحارس المخضرم جيالويجي بوفون، عن طريق مُهاجميه روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز والجناح المغربي أشرف حكيمي، فيما كانت الفرص الأخطر لـ”البيانكونيري” عن طريق نجمه كرستيانو رونالدو، عدة مرات.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في “جوزيبي مياتزا” لصالح “يوفنتوس” بهدفيْن مقابل هدف؛ لتضمن “السيدة العجوز” التأهّل إلى النهائي، في انتظار الطرف الثاني بين “أتالانتا ونابولي”، على ملعب “جيوس” في بيرغامو.

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