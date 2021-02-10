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بفارق ( 56 ) نقطة سلة النصر تتفوق على النجم الأزرق

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 فبراير 2021 ( وال )  حقق فريق النصر لكرة السلة تحت ( 16 ) عاماً فوزاً هاماً على النجم الأزرق بفارق ( 56 ) نقطة، بواقع ( 99 ) مقابل ( 43 ) نقطة، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الثاني من دوري الفئات العمرية لكرة السلة تحت (16 ) عاماً.

هذه المباراة جرت – أمس الثلاثاء – في مجمع سليمان الضراط ببنغازي، تمكن فيها فريق النصر من تحقيق الانتصار في الربع الأول بفارق ( 26 )نقطة، وبواقع ( 30 ) مقابل ( 4 ) نقاط، في الربع الثاني اللقاء تحسن أداء النجم الأزرق كثيراً عن سالفه، واستطاع أن يظفر بنتيجة اللقاء بفارق سلة وحيدة، وبواقع ( 19 ) مقابل ( 17 ) نقطة،لتكون نتيجة الشوط الأول نصراوية ( 47 ) مقابل ( 23 ) نقطة.

في الشوط الثاني، واصل النصر تقدمه على مستوى النتيجة، ونجح في تحقيق الفوز بالربع الثالث بنتيجة ( 34 ) مقابل ( 5) نقطة، في حين انتهى الربع الأخير للنصر بنتيجة ( 18 ) مقابل ( 15 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للنصر أيضاً بنتيجة ( 52) مقابل ( 20 ) نقطة.

هذا وتوسط اللقاء ثنائي تحكيمي متكون من ( خالد إحنيش ) حكماً أولاً، ( ومحمد سكرانة )، ( آمال العقوري ) مسجلاً، و( أحمد البرعصي ) مسجلا إلكترونيا، ( وفهيم السعيطي ) ميقاتي، و ( عبد الحميد الحمري ) ميقاتي 24 ثانية. ( وال – بنغازي ) س أ

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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