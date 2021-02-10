بعد سنوات من الحظر… الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يزور ليبيا ويعطي بارقة أمل لرفع الحظر عن الملاعب الليبية

منذ 10 سنوات تخوض المنتخبات والأندية الليبية منافساتها الرياضية الدولية في دول الجوار تونس، مصر، الجزائر؛ لفرض الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم حظراً على إقامة المنافسات الدولية على الملاعب الليبية؛ بسبب ما وصفه بتدهور الوضع الأمني في البلاد.

وبعد سنوات من حرمان الفرق الليبية من اللعب على أرضها بدأ الآن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في خطوات لرفع الحظر عن الملاعب الليبية، ونظم “الكاف” زيارة للملاعب الليبية ستستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لاتخاذ الخطوات المطلوبة ورفع الحظر عن الملاعب، لتتمكن المُنتخبات الوطنية والفرق من اللعب على ملاعبها.

“الكاف” يوافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا

وفي جهود رفع الحظر عن الملاعب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي عبد الحكيم الشلماني أكد، في يناير الماضي، خلال اجتماع حضره رئيس الفيفا السويسري “جياني إنفانتينو” أن الكاف وافق على تشكيل لجنة لزيارة ليبيا بشكل عاجل؛ لدراسة أوضاع الملاعب والمرافق الرياضية، وما يتعلق باستضافة المنافسات وعودة فتح الملاعب الليبية.

وقال الشلماني، إنه تم طرح ما تتعرض له الفرق والأندية الليبية من تكاليف وتأثير السفر، وكذلك المظالم التحكيمية، وخاصة ما تعرض له نادي الأهلي بنغازي مؤخرا، لافتاً إلى أن هناك تفهما كبيرا في الكاف لهذه القضية.

وأضاف الشلماني، أن بعض الدول المُنافسة اعترضت، لكن هناك دول أخرى ساندتنا ووقفت معنا مثل “المغرب ومصر وموريتانيا والصومال وجبيوتي، وبوركينا فاسو، وتشاد”؛ لاعتماد مشروع الزيارة إلى ليبيا بصعوبة.

زيارة لجنة “الكاف” التفقدية

بعد الموافقة شرعت لجنة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف ” الثلاثاء، في زيارتها التفقدية لملعب طرابلس؛ للوقوف على مدى جاهزية الملعب، ومعاينة فندقي المهاري وباب البحر، وإجراء اجتماع خاص بالجانب الأمني بفندق كورنتيا؛ لبحث إمكانية رفع الحظر عن الملاعب الليبية، ومن ثم سوف تتحول لجنة “كاف” إلى مدينة بنغازي لزيارة ملعب شهداء بنينا، وبعض الفنادق الموجودة في المدينة.

وفي 11 من فبراير ستُختم اللجنة هذه الزيارة وإقامة مؤتمر صحفي لتوضيح نتائج وطبيعة برنامج عملها قبل اتخاذ القرار النهائي.

الهيئة العامة للشباب تُرحب

الهيئة العامة للشباب والرياضة رحبت بما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بتشكيل لجنة مُستعجلة لزيارة ليبيا بهدف تفقد عدد من الملاعب، كخطوة ضرورية من أجل رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وقالت الهيئة في بيانها، إن زيارة وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت محل ترحيب من كامل مكونات دولة ليبيا، التي تأمل في نتائجها الإيجابية وتبدي الهيئة كامل الاستعداد لتوفير كافة المطالب التي تطلبها اللجنة، مذكرين بأن استمرار الحظر المفروض على ملاعب ليبيا أرهق الرياضة الليبية ماديًّا ومعنويًّا، وساهم بصفة مباشرة في تدني مستوى الرياضة الليبية عمومًا، وكرة القدم خصوصًا.

محاولات سابقة

وفي عام 2018 عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم اجتماعًا مغلقا مع وفد الفيفا استمر لحوالي 10 دقائق وتناول صعوبات اللعبة والمُساعدات التي ستقدمها الفيفا من أجل حل المشاكل التي يعاني منها اتحاد الكرة كالبنية التحتية وتطوير الملاعب وغيرها إلى جانب النظر في رفع الحظر.

وتوج هذا الاجتماع بإرسال وفد من الفيفا إلى ليبيا وحظر مباراة الاتحاد والشرارة التي تندرج ضمن منافسات إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والاطلاع على ملعب طرابلس الدولي، وزيارة ملعب الأكاديمية الأولمبية بجنزور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية