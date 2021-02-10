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الأهلي بنغازي يتأهب لمواجهة موتيما الكونغولي في الكونفدرالية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل ممثل ليبيا في منافسات الكونفدرالية الأهلي بنغازي تحضيراته في معسكره الذي يقيمه في مصر تمهيدا لملاقاة فريق موتيما بيبي الكونغولي لحساب الدور 32 مكرر.

وخاض الأهلي أولى مبارياته في الدوري أمام الهلال وتفوق بهدفين دون مقابل ومن ثم غادر إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين مساء الأحد القادم.

وغادر الأهلي منافسات أبطال أفريقيا عقب خسارته أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب رادس رغم تعادله ذهابا في مصر دون أهداف.

ويرغب الأهلي في التأهل لدور المجموعات على الرغم من أنه سيخوض المباراتين مفتقدا خدمات نجميه محمد التاورغي وإبراهيما واتارا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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