الأهلي بنغازي يتأهب لمواجهة موتيما الكونغولي في الكونفدرالية

يواصل ممثل ليبيا في منافسات الكونفدرالية الأهلي بنغازي تحضيراته في معسكره الذي يقيمه في مصر تمهيدا لملاقاة فريق موتيما بيبي الكونغولي لحساب الدور 32 مكرر.

وخاض الأهلي أولى مبارياته في الدوري أمام الهلال وتفوق بهدفين دون مقابل ومن ثم غادر إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين مساء الأحد القادم.

وغادر الأهلي منافسات أبطال أفريقيا عقب خسارته أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدفين في ملعب رادس رغم تعادله ذهابا في مصر دون أهداف.

ويرغب الأهلي في التأهل لدور المجموعات على الرغم من أنه سيخوض المباراتين مفتقدا خدمات نجميه محمد التاورغي وإبراهيما واتارا

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