برشلونة يصطدم بإشبيلية في نصف نهائي كأس الملك

تقرير| 218

سيكون ملعب رامون سانشيز بيثيخوان على موعد مع مواجهة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا حيث يستقبل إشبيلية ضيفه برشلونة في قمة مرتقبة بين الكاتالوني والأندلسي.

يعي برشلونة، الذي يقدم فترة متميزة بعد السقوط في السوبر أمام بلباو، جيدا بأن العودة بأفضل نتيجة في موقعة ذهاب المربع الذهبي ستفتح له باب التواجد في المباراة النهائية في المسابقة التي يعرفها جيدا ويحمل لقبها 29 مرة في تاريخه.

وقد يعتمد المدرب رونالد كومان على الأوروغواياني أوسكار مينجويزا ليعوض الثنائي سيرجينو ديست وسيرجي روبيرتو المصابين في الجهة اليمنى، كما من المنتظر أن يدفع بثلاثي الهجوم عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان وليونيل ميسي الذي كان لدخوله في المواجهة الأخيرة في الليغا أمام بيتيس دورا كبيرا في تغيير النتيجة.

في الجهة الأخرى، يسكون إشبيلية بقيادة لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيش على أهبة الاستعداد وبقيادة المدرب غولين لوبيتيغي لحسم مواجهة الذهاب على ملعبه، والاعتماد كالمعتاد سيكون للنجم المغربي يوسف النصيري أفضل لاعب في الليغا للشهر الماضي.

مواجهة ستضع الفريقين في اختبار صعب لكن الحسم لن يكون واضحا في موقعة الذهاب بل بعد أسبوع في الكامب نو من أجل الظفر ببطاقة العبور لمشهد الختام لكأس ملك إسبانيا.

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