إقامة مواجهة بنفيكا وآرسنال في روما

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بأن مواجهة ثمن نهائي الدوري الأوروبي بين بنفيكا وآرسنال تقرر إقامتها في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما في 18 من الشهر الجاري.

وذكر اليويفا في بيانه بأن المواجهة تقرر نقلها من العاصمة البرتغالية لشبونة إلى إيطاليا وذلك بسبب القيود الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا ماجعل الاتحاد الأوروبي يضع بعض التغييرات العاجلة.

وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة التي تتم نقلها من مكانها حيث ذكر اليويفا في وقت سابق بأن مواجهة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد ستقام على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بينما ستلعب مواجهة مولده وهوفنهايم في إسبانيا وتحديداً على ملعب لاسيراميكا.

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