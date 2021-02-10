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إقامة مواجهة بنفيكا وآرسنال في روما

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا بأن مواجهة ثمن نهائي الدوري الأوروبي بين بنفيكا وآرسنال تقرر إقامتها في الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما في 18 من الشهر الجاري.

وذكر اليويفا في بيانه بأن المواجهة تقرر نقلها من العاصمة البرتغالية لشبونة إلى إيطاليا وذلك بسبب القيود الصحية المفروضة بسبب فيروس كورونا ماجعل الاتحاد الأوروبي يضع بعض التغييرات العاجلة.

وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة التي تتم نقلها من مكانها حيث ذكر اليويفا في وقت سابق بأن مواجهة ريال سوسيداد ومانشستر يونايتد ستقام على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو بينما ستلعب مواجهة مولده وهوفنهايم في إسبانيا وتحديداً على ملعب لاسيراميكا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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