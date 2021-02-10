ختام ملتقى حكام كرة القدم في المنطقة الجنوبية

اختتمت فعاليات ملتقى حكام كرة القدم بمنتجع قمر الصحراء في تويوه بالمنطقة الجنوبية، بحضور مسؤولي الإتحاد الفرعي، بهدف تطوير قدرات الحكام الذين شاركوا الملتقى من مختلف مناطق الجنوب.

ولمدة ثلاثة أيام، تلقى الحكام محاضرات نظرية فيما يخص مراجعة قوانين اللعبة وتعديلاتها خلال هذا العام وأخرى تدريبات عملية على أرضية نادي أسامة بن زيد، حول التسلل ولمسة اليد وكل ما يخص جوانب كرة القدم.

ويأتي انعقاد الملتقى الذي أشرفت عليه لجنة التحكيم بالإتحاد الفرعي، في إطار تعزيز مفاهيم الحكام بقوانين التحكيم بعد توقف النشاط الرياضي لأكثر من عام بسبب الجائحة.

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