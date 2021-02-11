انطلاق كأس مصر في غياب الزمالك والأهلي

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تستهل أندية المصري الممتاز لكرة القدم مشوارها في كأس مصر اعتبارا من دور 32 الذي ينطلق اليوم الخميس في غياب أكبر ناديين، الزمالك وغريمه الكلاسيكي الأهلي حامل اللقب اللذين لن يخوضا مباراتيهما في هذه المرحلة إلا في نهاية الأسبوع المقبل.

وينطلق مشوار الكأس بلقاء الإسماعيلي بطل كأس مصر مرتين مع “لافيينا”، وهو واحد من فريقين فقط من الدرجة الرابعة نجحا في التأهل لهذا الدور، بينما يلعب الاتحاد السكندري، الفائز باللقب “6” مرات والأكثر تتويجاً في المسابقة بعد الأهلي والزمالك، ضد “النجوم” المنافس في الدرجة الثانية يوم الأحد.

ويلتقي “أشمون” -المنافس الآخر في الدرجة الرابعة، مع “مصر للمقاصة” المنتمي للدوري الممتاز، فيما يفتتح “إنبي”، بطل كأس مصر مرتين، دور 32 بمواجهة “اتحاد نبروه” القادم من الدرجة الثالثة -اليوم الخميس .. كما يلعب “بيراميدز”، وصيف بطل الكأس في 2019، ضد “العبور” المنافس في الدرجة الثالثة والذي احتاج أيضاً إلى الفوز في “4” أدوار تمهيدية ليصل إلى هذه المواجهة.

ويتقابل “طلائع الجيش” -الذي خسر في نهائي الموسم الماضي أمام “الأهلي”- مع “القناة” المنافس في الدرجة الثانية والذي سبق له إحراز اللقب في موسم 1963-1964، بينما يلعب “المقاولون العرب” الفائز بالكأس “3” مرات ضد “بتروجت” القادم أيضاً من الدرجة الثانية.

أما “المصري” البورسعيدي بطل الكأس في 1998 فسيبدأ مشواره بمواجهة “المنصورة” المنتمي للدرجة الثانية ووصيف البطل عام 1996، فيما يلتقي “سموحة” -الذي خسر في النهائي عامي 2014 و2018 أمام “الزمالك”- مع “دكرنس” المنافس في الدرجة الثانية.

كما سيشهد دور 32 مواجهات خالصة بين أندية الدوري الممتاز، حيث يلعب “وادي دجلة” ضد “البنك الأهلي” ويلتقي “سيراميكا كليوباترا” مع “غزل المحلة”.

أما “الأهلي” الذي يغيب عن انطلاقة الكأس فسينتظر إلى 19 فبراير ليستهل مشوار الدفاع عن اللقب أمام “النصر” -المتعثر في الدرجة الثانية – قبل أن يلتقي “الزمالك” في اليوم التالي مع “حرس الحدود” الفائز باللقب مرتين والذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية.

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