بعد تصريحاته ضد السيدات.. رئيس أولمبياد طوكيو سيقدم استقالته

وسائل إعلام يابانية، أفادت اليوم الخميس، أن رئيس اللجنة الأولمبية المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيقدم استقالته بعد تصريحات ضد السيدات.

قالت شبكة فوجي اليابانية للأنباء اليوم الخميس إن رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، سيقدم استقالته بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن السيدات لفترات طويلة الأسبوع الماضية.

وفجرت تصريحات موري خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري موجة من الانتقادات لرئيس الوزراء الياباني السابق محليا وعالميا، وفقا لم ذكرته رويترز.

ونتيجة لذلك، دعا موري، البالغ عمره 83 عاما، لمؤتمر صحفي في 4 من فبراير للاعتذار ووصف تصريحاته بأنها “غير مقبولة” وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض الاستقالة.

وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته كرئيس للوزراء بالزلات والأخطاء، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبه السياسيون المعارضون في البرلمان بتقديم استقالته.

وفي سياق متصل، بوقت سابق تعهد رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، بالمضي قدما في الاستعداد لتنظيم أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، رغم المعارضة المتزايدة لاستضافة الحدث في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال سوجا خلال كلمته في افتتاح دورة برلمانية جديدة اليوم الاثنين: “سنمضي قدما وبكل عزم وإصرار في الاستعداد وتطبيق إجراءات للحماية من العدوى واستضافة حدث من أجل جلب الأمل والتشجيع للعالم”.

وتأتي تصريحات سوجا، في أعقاب استطلاعات للرأي، كشفت أن أكثر من 80% من اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية مرة أخرى أو إلغاءها.

وكان من المقرر إقامة الدورة في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى صيف العام الحالي، بسبب الأزمة الصحية العالمية مع استمرار تفشي فيروس كورونا الذي نشر الرعب حول العالم.

