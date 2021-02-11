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بـ ( 106 ) سلة الأهلي بنغازي تعبر التحدي

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 10 فبراير 2021 ( وال )  استطاع فريق الأهلي تحت ( 20 ) عاماً من تجاوز جاره التحدي بفارق ( 61 ) نقطة، وبواقع  (106)  مقابل ( 45 ) نقطة، وذلك لحساب الجولة الثانية من دوري الفئات السنية المندرج تحت مظلة الاتحاد الفرعي في بنغازي.

وقاد هذه المباراة التي جرت -يوم  الثلاثاء – الحكمان ( عبد الحميد الحمري ) حكماً أولاً، و ( جلال الورفلي ) حكماً ثانياً، حيث اكتمل الربع الأول لصالح الأهلي بفارق ( 14 ) نقطة، وبواقع ( 26 ) مقابل ( 12 ) نقطة، في حين وسع الأهلي الفارق في الربع الثاني بفارق ( 28 ) نقطة ، وبنتيجة ( 30 ) مقابل نقطتين للتحدي، لتكون نتيجة الشوط الأول للأهلي بنتيجة ( 56 ) مقابل ( 14 ) نقطة .

في الربع الثالث من المقابلة، استمر الأهلي في تقدمه وتسجيل النقاط، ليكتمل هذا الربع له بنتيجة ( 26 ) مقابل ( 11 ) نقطة، فيما كرر الانتصار الأهلي في الربع الأخير الذي تحسن فيه أداء التحدي نوعاً ما على مستوى تسجيله للنقاط بنتيجة ( 24 ) مقابل ( 20 ) نقطة، لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني للأهلي بنتيجة ( 50 ) مقابل ( 31 ) نقطة.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة جلس على طاولة التحكيم فيها ( نجلاء العقوري ) مسجلاً، و ( خالد إحنيش ) مسجلا إلكترونيا، و ( أحمد البرعصي ) ميقاتي، و ( محمد سكرانة ) ميقاتي 24 ثانية. ( وال – بنغازي ) س أ

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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