الهلال يفوز على الخليج ويتعادلان في النقاط

بنينا 11 فبراير 2021 (وال ) توسط مساء اليوم الأربعاء الحكم عصام الجهاني مباراة فريق الهلال وضيفه خليج سرت، وبمساعدة الحكمين عصام الترهوني وصلاح الحاسي.

المباراة جرت على ملعب بنينا الدولي، وهي الثانية لكل من الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثاني للمجموعة الأولى من الدوري الممتاز دخلها الهلال وهو خال من النقاط.

تشكيل الهلال:

التشكيل ضم في حراسة المرمى “كبلان امحمد”، “محمد اشكربه”، “يوسف مينا”، “معاذ العمامي”، “إسماعيل الحاسي، التاورغي”، “فيصل البدري”، “طارق السعيطي”، “أسامة بلعيد”، “مصطفى التاجوري”، و”أنس المصراتي” .

تشكيل الخليج :

بينما لعب الخليج وهو يحمل ثلاث نقاط، ويتشيكل في حراسة المرمى كمال بلعيد، عصام الدغيلي، احميده محمد، عبدالقادر حويلات، علي الجعفري، أحمد جمال، حسام قطفية، عماد بحيري، سعد بلعيد، محمد النقاز، رمزي المناعي

الهلال يسيطر والخليج يقفل المنافذ :

وجاء شوط المباراة الأول، مستواه عامة تحت المتوسط، كان فيه الهلال مسيطرا نسبيا على وسط الملعب، ولكن دون فاعلية لخط الهجوم ودون صنع أي هجمة تذكر، بينما في المقابل فريق الخليج، استطاع أن يقفل كل المنافد أمام مستضيفه ومنعهم من الوصول إلى الشباك طيلة زمن الشوط؛ حتى انتهى بالتعادل السلبي 0/0.

الركلة الحاسمة:

الشوط الثاني تبدل الحال وتحسن أداء لاعبي الهلال، وصار مهاجموه يبحثون على هدف السبق، وسط تراجع كبير لفريق الخليج؛ إلى أن جاءت الدقيقة 79 تعلن فيها صافرة الجهاني، عن ركلة جزاء أثارت الكثير من الجدل.

وهذه الركلة تقدم لها قائد الهلال “فيصل البدري” ليسكنها داخل شباك الخلجاوية على يسار الحارس “كمال بلعيد” وهي النتيجة التي انتهت عليها المباراة ليسجل بها الهلال أول ثلاث نقاط في رصيده يتساوى بها مع الخليج. (وال ـ بنينا ) ف ح

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