رجل الأعمال عبودة، رئيسا لنادي الاتحاد طرابلس

طرابلس 11 فبراير 2021 (وال) جرت أمس الإربعاء بصالة الألعاب الرياضية، داخل نادي الاتحاد طرابلس انتخابات الرئاسة لمجلس الإدارة بعد وفاة الرئيس السابق المهندس “جمال الجعفري”.

قدمت للانتخابات قائمتان الأولى يترأسها رجل الأعمال السيد “محمود عبودة” مواليد (1972) والحامل لماجستير إدارة أعمال، والقائمة الثانية برئاسة السيد “طلعت الكميشي” مواليد (1968) بكالوريوس هندسة ميكانيكية ودكتوراة في إدارة الأعمال.

وحققت القائمة رقم (1) الفوز ـ بعد عملية فرز الأصوات لانتخابات مجلس الإدارة لنادي الاتحاد طرابلس ـ الذي يترأسها “محمود عبودة” بعدد 869 صوتا، قابلتها القائمة الثانية بعدد (171) صوتا للسيد “طلعت الكميشي ” . ف ح

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