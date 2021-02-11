“أتالانتا” يتخطّى “نابولي”.. ويعبر لنهائي كأس إيطاليا

تأهل “أتالانتا” إلى نهائي كأس إيطاليا للمرة الثانية في آخر خمس مواسم بعدما تغلّب على ضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في إياب نصف نهائي المسابقة على ملعب جيوس في بيرغامو.

وسجل “أتالانتا” هدفيْن سريعيْن في غضون ست دقائق؛ افتتحها الكولومبي دوفان زاباتا بتسديدة قوية، وعزّز لاعب الوسط، ماتيو بيسينا، النتيجة.

وفي الشوط الثاني؛ قلّص فريق الجنوب الفارق عن طريق المكسيكي إيرفينج لوزانو، إلا أن بيسينا أنهى كل آمال “نابولي” للعبور إلى مشهد الختام؛ بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ 78.

وضرب “أتالانتا” موعدًا مع “يوفنتوس”، في المباراة النهائية، التي سيحتضنها ملعب “السان سيرو”، حيث سيسعى الفريق لحصد لقبه الثاني في المسابقة بعد غياب دام 58 عامًا.

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