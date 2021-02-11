طموح السداسية يلُوح في الأفق بمواجهة “البايرن وتيجريس”

تقرير 218

يُسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية، في نسختها الحالية، بمواجهةٍ تجمع بين بطل أوروبا، “بايرن ميونيخ”، وبطل الكونكاكاف، “تيغريس أونال” المكسيكي؛ في المباراة التي تُقام على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة.

الترشيحات الأكبر مُوجّهة إلى عملاق ألمانيا وأوروبا، بإمكانياته الفنية والبدنية، كما أن هدف البافاري يكمن في تحقيق السداسية التاريخية، لأول مرة منذ عام 2009، التي حقّقها “برشلونة” حينها، “البايرن” استهل مشواره في مونديال الأندية بفوزه على “الأهلي” المصري، بثنائية أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، روبيرت ليفاندوفيسكي ، في مواجهة لم يعانِ “البايرن” خلالها، وكان الانتصار على بطل أفريقيا مُستحقًا.

الغيابات ستكون موجودة في صفوف “البايرن”، في مواجهة النهائي، لكنها قد لا تكون مُؤثّرة بالشكل الواضح؛ فالمدرب هانز فليك، أكد عدم التحاق “ليون غوريتسكا وخافي مارتينيز” بالفريق في الدوحة، بعد غيابهما عن مواجهة “الأهلي”، في نصف النهائي، كما أن المدافع جيروم بواتينغ، قد عاد إلى ألمانيا بصورة عاجلةٍ لظروف خاصة.

في الجانب الآخر؛ سيجذب “تيغريس أونال” كل الأنظار بعدما حقّق مفاجأة كبيرة بإقصائه “بالميراس” البرازيلي من المربع الذهبي، ليكتب التاريخ أول فريق من قارة الكونكاكاف، يصل إلى نهائي مونديال الأندية، كما أن بطل المكسيك سيسعى لمفاجأة البافاري، للظفر باللقب وإنهاء احتكار أندية أوروبا للبطولة منذ 2013.

الاعتماد؛ سيكون كالمعتاد للنجم أندري بيير جينياك هدّاف البطولة بثلاثة أهداف، والذي دوّن كل أهداف فريقه في البطولة، حتى الآن، المُهاجم الفرنسي؛ سيكون أبرز لاعب سيركز عليه الدفاع الألماني طيلة أطوار المباراة.

مواجهةٌ لحسم اللقب؛ لقب؛ يسعى من خلاله “البايرن” للتتويج الثاني في تاريخه، للتساوي مع “كورينثيانز” البرازيلي فيما سيكون “تيغريس” على أمل التتويج باللقب الأول في التاريخ، وتحقيق المفاجأة.

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