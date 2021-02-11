“إيفرتون” يحسم إثارة كأس إنجلترا أمام “توتنهام”

بلغ “إيفرتون” ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه المثير على ضيفه “توتنهام” بخمسة أهداف مقابل أربعة على ملعب “غوديسون بارك”، في “ليفربول”، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

وتقدم “السبيرز” بهدف المّدافع دافيسنتون سانشيز، في الدقيقة الثالثة؛ إلا أن كالفيرت ليوين عدّل النتيجة لـ”التوفيز” في الدقيقة الـ 36، ليضيف بعدها البرازيلي ريتشارلسون الهدف الثاني لـ”إيفرتون” في الدقيقة الـ 38، قبل أن يضيف جيلفي سيغوردسون الهدف الثالث في الدقيقة الـ 43.

وقلّص إيريك لاميلا، الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني؛ عاد “سانشيز” لمعادلة النتيجة في الدقيقة الـ 57؛ لكن ريتشارليسون عاد مُجددًا مُسجلاً الثنائية والهدف الرابع لفريقه، لتتواصل إثارة المباراة، ويُسجّل هاري كين هدف التعادل في الدقيقة الـ 83.

واتجهت المباراة للوقت الإضافي، الذي منح خلاله البرازيلي بيرنارد بطاقة التأهّل لـ”التوفيز” في الدقيقة الـ 97.

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