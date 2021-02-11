“إشبيلية” يحسم مواجهة “برشلونة” في كأس ملك إسبانيا

حسم “إشبيلية” ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على ضيفه “برشلونة” بهدفيْن دون ردّ، على ملعب “رامون سانشيز بيثيخوان”.

وافتتح المدافع الفرنسي كوندي التسجيل في الدقيقة الـ 25، وذلك بعد مجهود فردي رائع، وحاول “برشلونة” معادلة النتيجة في أغلب أطوار المباراة؛ إلا أن فرصه لم تشهد تهديدًا خطيرًا لمرمى الحارس المغربي، ياسين بونو.

وأضاف لاعب “برشلونة” السابق، وقائد الفريق الأندلسي، إيفان راكيتيتش، الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ليضع “إشبيلية” قدمًا في المباراة النهائية قبل مُواجهة الإياب التي ستُلعب في “الكامب نو” في الثالث من مارس المقبل.

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