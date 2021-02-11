وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” ينهي جولته في بنغازي

بنغازي 21 فبراير 2021 (وال)-أنهى وفد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” زيارته لعدد من المرافق الرياضية والفنادق في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى عقد اجتماع أمني في فندق تيبستي بخصوص تفاصيل الزيارة.

ويضم وفد الكاف كل من رئيس الوفد النيجري جبريل حميدو، وعضوية النيجيري كريستيان إيميروا رئيس لجنة الأمن والسلامة بالكاف، والتونسي محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال أفريقيا، والموزمبيقي محمد سيداد رئيس لجنة تراخيص الأندية، والمصري أحمد أنعام من لجنة الأمن والسلامة.

ورغم التحفظ التام من قبل اللجنة المكلفة من الكاف على عدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، إلا أن رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، طمأن الوسط الرياضي على نتائج الزيارة خاصة بعد حرص الاتحاد الليبي لكرة القدم وتأكيده على توفير وتقديم كل الضمانات والظروف المطلوبة التي كان لها الأثر الطيب، من شأنها أن تعزز من إنهاء رفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية منذ أكثر من سبع سنوات.

وتشير بعض تسريبات مؤكدة قبل مغادرة لجنة الكاف مدينة بنغازي، إبداء اللجنة المكلفة من الكاف توافقا بنسبة 95 % للسماح للأندية والمنتخبات الليبية باللعب على أرضها. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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