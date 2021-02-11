اخبار الرياضة

“عبودة” رئيسًا لنادي “الاتحاد”.. خلفاً للراحل “الجعفري”

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصبح محمود عبودة رئيسًا لنادي “الاتحاد”، بعد فوزه في الانتخابات، التي أقيمت مساء، إذ حصل على 869 صوتًا، مقابل 171 صوتًا للقائمة الثانية التي يترأسها طلعت الكميشي.

ويملك “عبودة” تجربةً رياضيةً سابقةً عندما كان لاعبا في رياضة “الأيكيدو”، أما على الصعيد العلمي؛ فقد حصل على ماجستير في مجال إدارة الأعمال.

وتضمّ قائمة عبودة مجموعة من الأسماء التي سبق لها العمل في الحقل الرياضي، وعلى رأسها رئيس اتحاد كرة السلة السابق ونائب رئيس اتحاد شمال أفريقيا، عمر البرشوشي.

وأجريت الانتخابات في أجواء ديمقراطية من قبل جمهور “الاتحاد”، الذي قرّر اختيار رئيس جديد، بعد وفاة الرئيس السابق الدكتور جمال الجعفري، قبل حوالي شهر ونصف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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