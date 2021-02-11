وفد “الكاف” يُنهي زيارته لبنغازي.. و”الشلماني” يُطمئن الشارع الرياضي

أنهى وفد “الكاف” زيارته إلى مدينة بنغازي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية، حيث بدأت الزيارة قبل يوميْن في العاصمة طرابلس.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن وفد “الكاف” الذي يترأسه جبريل هيما حميدو رئيس اتحاد النيجر، لم يدلِ بأي تصريحات صحفية؛ لكن رئيس اتحاد الكرة، عبد الحكيم الشلماني، طمأن الشارع الرياضي بأن الأمور تسير على خير ما يرام.

ويترقّب الشارع الرياضي الليبي، في الساعات القادمة، قرارًا نهائيًا بخصوص رفع الحظر عن الملاعب الليبية، إمّا بالسلب أو بالإيجاب.

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