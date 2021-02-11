بفوزه على الخليج .. الهلال يحقق أول نقاطه في الدوري الليبي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق الهلال أول فوز له في الدوري الليبي حين نجح في إلحاق الهزيمة بنادي خليج سرت بنتيجة هدف مقابل صفر على ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة الثانية للمسابقة .

هدف الهلال الوحيد جاء بواسطة قائد الفريق فيصل البدري في الدقيقة 80 من علامة الجزاء .

وبعد هذه النتيجة سجل الهلال أول نقاط له هذا الموسم فيما تلقي خليج سرت أول خسارة وتجمد رصيده عند 3 نقاط .

وكاد أسامه بلعيد أن يصل لشباك الخليج في وقت مبكر لكن كرته وجدت العارضه، ثم عاد أسامه بلعيد لتهديد مرمى منافسه في الدقيقه 30 لكن الكرة كرت فوق مرمى كبلان محمد .

وفي الدقيقة 53 سدد المهاجم أنس المصراتي كرة من داخل منطقة الجزاء لم تجد طريقها لشباك كمال بلعيد حارس خليج سرت .

وأوقف حكم المباراة اللقاء في الدقائق بسبب تواجد عدد من الجماهير واستأنف اللقاء بعد إخراجهم، وشهدت الدقيقه 100 خروج البطاقة الحمراء لمير الكرة لخليج سرت فتحي الدبار .

وحاول طارق السعيطي أن يجرب حظه في الدقيقة 72 بتسديدة قويه لكن كرته جانبت القائم الأيسر لخليج سرت .

وكاد الهلال أن يسجل هدفه الأول بعد رأسية محمد اشكربه في الدقيقة 75 لكن تألق كمال بلعيد أبعد الكرة، وفي الدقيقه 77 احتسب الحكم عصام الجهاني ركلة جزاء .

وفي الدقيقه 80 نجح فيصل البدري في تحويل ركلة الجزاء لهدف أول لفريق الهلال وهو الهدف الذي انتهى به اللقاء .

وحاول خليج الوصول لمرمي الهلال في باقي الدقائق لكن تركيز مدافعي الهلال حال دون ذلك .