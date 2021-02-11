النصر يتجاوز التحدي في ملعب شهداء بنينا

حقق النصر فوزه الثاني على التوالي في الدوري الممتاز بعدما تجاوز التحدي على ملعب شهداء بنينا.

ودخل النصر المباراة وعينه على النقاط الثلاث لكن الشوط الاول انتهى سلبي النتيجة في الشوط الثاني انتفض النصر وأحرز عبد الله الشريف الهدف الأول، ليؤكد بعدها خطاب النجار اسبقية الفحامة بهدف ثاني رد الفهود جاء متأخرا عندما أحرز جلال عيسى هدف تذليل الفارق للتحدي.

وبذلك انتهت المباراة بفوز النصر ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع الأخضر بينما تجمد رصيد التحدي عند ثلاث نقاط حيث استطاع تحقيق الفوز على الانوار في الجولة الأولى.

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