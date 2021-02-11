أبوسليم يفرض التعادل على الأهلي طرابلس

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

افتتح ابوسليم النتيجة على ارضية ملعب طرابلس عن طريق جمعة ابورقيقة في الدقيقة 26، لكن رد الاهلي طرابلس لم يتأخر كثيرا حيث أحرز معتز المهدي هدف التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط عاد معتز المهدي وأحرز الهدف الثاني للأهلي والذي توقفت على إثره المباراة لعدة دقائق بعد التشكيك في شرعيته لكن عادت المباراة مجددا، واستطاع ابوسليم إحراز هدف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق ماهر الخيتوني لينتهي اللقاء ويضيف كل فريق نقطة لرصيده اذ أصبح الاهلي يملك أربع نقاط بينما رفع ابوسليم رصيده نقطة واحدة.

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