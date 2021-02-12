سلة النصر تستهل حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على الأهلي بنغازي

بنغازي 12 فبراير 2021 (وال)- استهل فريق النصر مشواره في البطولة الليبية لكرة السلة بفوز على جاره الأهلي بنغازي بنتيجة 73 مقابل 70 نقطة، في أولى مباريات مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية، بعدما اكتمل الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 65 مقابل 65 نقطة.

المباراة التي جرت مساء الخميس؛ توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وعبد العزيز الماقوري حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى خالد أحنيش حكمًا ثالثًا، منذ بدايتها جاءت سريعة، ومن سرعتها ذهبت المباراة للعب خمس دقائق إضافية لمعرفة من هو الفريق الفائز باللقاء.

الربع الأول من المقابلة، تمكن حامل اللقب النصر من تحقيق الانتصار بفارق 10 نقاط، بواقع 19 مقابل 10 نقاط، حيث سجل نقاط النصر عبد الرازق التركي 8 نقاط منها ثلاثيتان، وعبد اللطيف الفقي 5 نقاط، منها ثلاثية واحدة، وكذلك محمد بوزقية 4 نقاط، إضافة إلى نور الدين طاهر سلة وحيدة.

وسجل نقاط الأهلي في الربع الأول كل من عمر الدرفيلي 5 نقاط، وإسماعيل الجهني أيضًا 5 نقاط.

تزايدت المباراة إثارة كبيرة، وحماسها أصبح أكبر، وتبادل الفريقان تسجيل النقاط إلى حين انتهى الربع الثاني بالتعادل بنتيجة 16 مقابل 16 نقطة، لاسيما وأن نقاط الأهلي تناوب على تسجيلها عثمان الصديق 6 نقاط، وإدريس زيو 4 نقاط منها ثلاثية، وثلاثية لكل من حمزة الفقي وإسماعيل الجهمي.

وسجل نقاط النصر في الربع الثاني كل من محمد بوزقية 4 نقاط، وعبد اللطيف الفقي 4 نقاط، وسلة للاعب طارق البيجو، وعدد ثلاثيتان تقاسمهما إبراهيم عبدو ونور الدين طاهر.

لتكون النتيجة النهائية للشوط الأول لصالح فريق النصر بفارق 9 نقاط، بواقع 35 مقابل 26 نقطة.

في الشوط الثاني رتم المباراة ارتقى لمستويات أفضل، مما جعل اللقاء أكثر سخونة وينجح الأهلي في الظفر بنتيجة الربع الثالث لصالحه بنتيجة 16 مقابل 14 نقاط، في حين سجل نقاط الأهلي بهذا الربع عثمان الصديق 8 نقاط وسلة وحيدة لكل من إسماعيل الجهمي، وإدريس زيو، ومحمد الوداني، وسفيان الشويهدي.

وتناوب تسجيل نقاط النصر في الربع الثالث كل من يونس الزوي 6 نقاط، ومحمد بوزقية 5 نقاط إضافة إلى ثلاثية للاعب نور الدين طاهر.

الربع الأخير من المواجهة النصراوية الأهلاوية، شهدت صحوة كبرى من الجانبين، خاصة الأهلي الذي تمكن من الظفر بنتيجة الربع الرابع بفارق 7 نقاط، بواقع 23 مقابل 16 نقطة.

لتكون محصلة الشوط الثاني بين الفريقين للأهلي 39 مقابل 30، فيما كانت نتيجة اللقاء 65 مقابل 65، ليلجا الفريقين للعب خمسة دقائق إضافية.

يذكر أن نقاط الأهلي في الربع الأخير قد سجلهما كل من سفيان الشويهدي 7 نقاط أحداهما ثلاثية، وإدريس زيو 6 نقاط، ومحمد الوداني وعثمان الصديق سجلا 3 نقاط لكل منهما، وهاني زعطوط وإسماعيل الجهمي سلة لكل منهم.

وتناوب على تسجيل نقاط النصر نور الدين طاهر 6 نقاط منها ثلاثية وحيدة، ومحمد بوزقية 4 نقاط، وكذلك ثلاثية للاعب عبد اللطيف الفقي، ونقطة لطارق البيجو، ونقطتان للاعب زين العابدين مكراز.

وتجدر الإشارة إلى أن الشوط الإضافي انتهى للنصر بنتيجة 8 مقابل 5 نقاط، سجل نقاط النصر محمد بوزقية ونور الدين طاهر لكل منهما نقطتان، وزين العابدين مكراز 4 نقاط منها ثلاثية وحيدة. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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