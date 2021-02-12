“الأهلي” يكتب التاريخ.. ويحصد برونزية مونديال الأندية

حقّق “الأهلي” المصري إنجازًا تاريخيًا، بحصده المركز الثالث لمونديال الأندية بعد فوزه على “بالميراس” البرازيلي، بثلاث ركلات مقابل اثنين، بعد التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي.

وشهدت المباراة، التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، عدة فرص بين الفريقيْن إلى حين وصول المباراة إلى ركلات الترجيح حيث حسم بطل أفريقيا المباراة بثلاث مقابل اثنين سجّل فيها “بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي”، فيما أضاع “عمرو السولية ومروان محسن” ركلتيْن، بينما سجّل لـ”بالميراس”، غوستافو سكاربا وغوستافو غوميز.

وبهذه النتيجة؛ حقّق “الأهلي” المصري المركز الثالث، للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2006.

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