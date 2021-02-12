الإصابة تُبعد نيمار عن مُواجهة “برشلونة” في “أبطال أوروبا”

أعلن “باريس سان جيرمان” غياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في المواجهة أمام “برشلونة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بعد الإصابة التي أبعدته لأربعة أسابيع.

وأصيب “نيمار”، خلال مباراة فريقه “باريس سان جيرمان” أمام “كان”، في كأس فرنسا، كما أن الطاقم الطبي للفريق الباريسي انتظر قرابة 14 ساعة لإجراء الفحوصات الطبية.

وأكدت الفحوصات أن اللاعب تعرّض لإصابة على مستوى الكاحل، فيما سيغيب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، عن مُواجهة برشلونة، وذلك بعد إصابته في مباراة الكلاسيكو أمام “مارسيليا”، في الدوري الفرنسي.

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