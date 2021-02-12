بتتويجه بمونديال الأندية.. “بايرن ميونيخ” يُحقّق السداسية التاريخية

تقرير 218

حُسم لقب كأس العالم للأندية كان بمواجهة ألمانية مكسيكية بين “بايرن ميونيخ”، بطل أوروبا، و”تيجريس أونال”، بطل الكونكاكاف، على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

“البايرن” انتظر 18 دقيقة لهزّ الشباك في النهائي، عن طريق جوشوا كيميتش، من تسديدة أرضية غالطت حارس المكسيكيين، لكن الهدف أُلغي بقوة القانون بعد العودة لـ”الفار”، بطل أوروبا واصل التهديد، وتسديدة ليروي ساني المباغتة؛ لامست القائم.

في الشوط الثاني؛ لبس الظهير الفرنسي بينجامين بافارد، ثوب البطل بعدما سجّل هدف “البافاري” في الدقيقة الـ 59، بعدما أخفق حارس الفريق المكسيكي في الإمساك بالكرة أمام “ليفاندوفيسكي”، والحكم؛ أكّد صحّة الهدف بإشارة من “الفار”.

السيطرة في اللقاء؛ كانت بافارية بامتياز، و”توليسو”؛ كاد أن يُكملها بهدف فرنسي ثانٍ بعد تسديدة أرضية أوقفها القائم الأيمن.

أوروبا؛ تُواصل السيطرة على مونديال الأندية منذ تتويج البافاري عام 2013، البافاري؛ واصل السطوة بامتياز إلى حين إشعار آخر، حاصدًا اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، ومعادلاً رقم “برشلونة” بالتتويج بالسداسية التاريخية.

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