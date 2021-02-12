التعادل السلبي يُخّيم على لقاء الجيران “الصداقة وشباب الجبل”

خيّم التعادل السلبي على لقاء الجيران بين “الصداقة وشباب الجبل”، ضمن الجولة الثانية من مُنافسات الدوري الممتاز.

وكانت المباراة قد أُجِّلت لـ24 ساعة؛ بسبب رفض حضور بعض الجماهير، الأمر الذي منعته لجنة المسابقات، بسبب تفشي وباء “كورونا” بشكل كبير.

وانطلقت المباراة، مساء أمس، وحاول الفريقان فيها افتتاح النتيجة، لكن المباراة لم تشهد أي أهداف لتنتهي بنتيجة التعادل السلبي.

وبهذه النهاية؛ يضيف كل فريق نقطةً لرصيده، حيث أصبح “شباب الجبل” يملك نقطتيْن بعدما تعادل في الجولة الأولى مع “دارنس”، بينما حصد “الصداقة” أول نقطة في رصيده بعد خسارته من “الأخضر” في الجولة الماضية.

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