“دارنس” يفرض التعادل على نجوم اجدابيا في الجولة الثانية من “الممتاز”

حسم التعادل الإيجابي مباراة نجوم “اجدابيا ودارنس”، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

وبادر “دارنس” أولاً بالتسجيل عن طريق أحمد أبو خطوة في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء، لكن ردّ “نجوم اجدابيا” لم يتأخّر سوى أربع دقائق فقط؛ ليُعدّل طه بورواق النتيجة في الدقيقة الـ 12، قبل أن يضيف ميلاد البدوي الهدف الثاني لـ”النجوم” في الدقيقة الـ 35.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “أبناء اجدابيا” أمام “دارنس”؛ الذي انتظر حتى الدقيقة الـ 94 ليُحرز هدف التعادل بإمضاء علي فزان؛ لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وليضيف كل فريق نقطةً إلى رصيده.

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