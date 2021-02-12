رفع الحظر عن الملاعب الليبية.. هل اقترب القرار المُنتظر؟

أنهى وفد “الكاف” زيارته إلى ليبيا، والتقرير الآن، أصبح قيد التجهيز، والشارع الرياضي يترقّب قرار “الكاف” بين الموافقة والرفض؛ لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

وبدأت الزيارة؛ في طرابلس، حيث زار، من خلالها، وفد “الكاف”، برئاسة جبريل هيما حميدو رئيس اتحاد النيجر، برفقة رئيس الاتحاد الليبي عبدالحكيم الشلماني، ملعب طرابلس الدولي، إضافة إلى جولة في العاصمة لتفقد عدّة منشآت.

وتواصلت الزيارة لمدينة بنغازي، حيث زار الوفد ملعب شهداء بنينا، كما قام بجولة سريعة في المدينة، قبل أن يتوجّه إلى موريتانيا لتقديم تقريره النهائي حول الوضع في ليبيا.

الأخبار الأولية، التي جاءت على لسان رئيس الاتحاد الليبي؛ مطمئنة، حيث أكد أن وفد “الكاف” راضٍ عن الزيارة بشكل كبير، كما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن وفد “الكاف” دوّن ملاحظات حول البنية التحتية، وطالب بضرورة إصلاحها قبل رفع الحظر.

حلمٌ؛ بات تحقيقه قريبًا، واجتماع “الكاف” المُقبل؛ سيُحدّد ما إذا كان سيرفع الحظر عن الملاعب الليبية، بعد سبع سنوات عِجاف على الكرة المحلية.

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