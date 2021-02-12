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سيرينا ويليامز تعبر إلى رابع أدوار “أستراليا المفتوحة”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصلت الأمريكية سيرينا ويليامز، مشوار حصد اللقب الـ 24 في بطولات “الغراند سلام”، بفوزها على أنستاسيا بوتابوفا، بمجموعتين دون ردّ؛ لتتأهّل إلى الدور الرابع من البطولة .

وأنهت “سيرينا” المجموعة الأولى، بصعوبة، بعد اللجوء إلى شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وذلك بعد تأخّرها بخمسة مقابل ثلاثة، في بداية المجموعة، وواصلت “سيرينا” السيطرة على المواجهة؛ ممّا جعلها تحسم المجموعة الثانية بسهولة بستة أشواط مقابل شوطيْن.

وتُواجه سيرينا ويليامز، في الدور الرابع، مُنافستها أرينا سابالينكا، المصنّفة السابعة، وذلك سعياً منها لبلوغ ربع النهائي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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