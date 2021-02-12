“نعومي أوساكا” تُنهي مغامرة “أنس جابر” في أستراليا

بلغت اليابانية، نعومي أوساكا، الدور الرابع من بطولة “أستراليا المفتوحة” للتنس، أولى بطولات “الغراند سلام”؛ بفوزها على التونسية أنس جابر، بمجموعتيْن دون ردّ.

وحسمت “أوساكا” المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، وسيطرت المصنّفة الثالثة عالميًا على المباراة، وحرمت اللاعبة التونسية من مباغتتها، كما حسمت ثمانية إرسالات ساحقة جعلتها تنهي المجموعة الثانية بستة لاثنين .

وبهذه النتيجة؛ ودّعت اللاعبة التونسية البطولة من الدور الثالث، فيما تُواصل “أوساكا” مشوارها في البطولة؛ في سعيها للتتويج باللقب الثالث في سلسلة “الغراند سلام”.

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