تعادل مثير يحسم لقاء نجوم أجدابيا ودارنس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خرج نادي دارنس بنقطة ثمينة من مباراته أمام ضيفه نجوم أجدابيا بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما أمس الخميس على أرضية ملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا لحساب الجولة الثانية من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

تقدم دارنس مبكرا بهدف أحمد بوخطوة في الدقيقة 8، وعدل نجوم إجدابيا الكفة في الدقيقة 12 عن طريق طه بورواق، وعاد النجوم وتقدم في النتيجة طريق ميلاد البدوي في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، ونجح دارنس في إدارك التعادل في آخر أنفاس اللقاء بواسطة علي فزان .

وبهذا التعادل وضع كل فريق نقطة في رصيده ليصبح دارنس نقطين، فيما حصد نجوم أجدابيا أول نقطة بعد جولتين .

يشار إلى أن اللاعب طه برواق صاحب هدف نجوم أجدابيا الأول تحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي تمنحها صحيفة أخبار أجدابيا .