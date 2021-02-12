رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020 يقدم استقالته

قدّم رئيس اللجنة التنظيمية لأولمبياد طوكيو 2020 يوشيرو موري، استقالته وذلك بعد الضجة الكبيرة التي تسببت بها تصريحاته السابقة ضد النساء، وذلك خلال اجتماع مجلس طوكيو 2020 والمجلس التنفيذي.

من جهةٍ أخرى، أكدّ منظمو الأولمبياد جاهزيتهم لإطلاق الألعاب الأولمبية في موعدها المحدد دون أي تأخير.

واعتبر رئيس الوزراء الياباني استضافة بلاد الشمس للأولمبياد سيساعد العالم على استعادة الأمل بعد الشلل الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا.

وكانت اليابان قد أطلقت روبوت على شكل ذراع آلي لأخذ العينات من المشاركين في الألعاب الأولمبية، وإظهار النتيجة خلال 80 دقيقة فقط.

ولا يزال الشعب الياباني منقسماً حول إقامة الأولمبياد، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنّ 80% من اليابانيين لا يرغبون بإقامة الأولمبياد في بلادهم.

من ناحية أخرى قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنّه لم يحسم أمره بشأن مشاركة الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد، مؤكداً في الوقت ذاته رغبته في إقامة الحدث الأولمبي.

يذكر أنّ تأجيل الأولمبياد من 23 يوليو 2020 إلى 23 يوليو 2021 تسبب بخسائر وصلت قيمتها ل2.83 مليار دولار.

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