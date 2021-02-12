تيك توك الراعي العالمي لبطولة أوروبا 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، أن تطبيق تيك توك، سيكون الراعي العالمي لبطولة أوروبا 2020 والتي تنطلق في يونيو هذا العام.

وبهذا الإعلان، سيكون التطبيق المملوك للصين، أول منصة ترفيهية الكترونية تتولى رعاية بطولة كبرى لليويفا كما سيملك حقوقا للبث ضمن الاتفاق.

وأوضح “اليويفا”، إن تيك توك سيعرض خدمات مثل المؤثرات الواقعية ووسم “هاشتاق” للتحديات والنقل المباشر والأصوات خلال البطولة.

وأفاد مدير التسويق باليويفا جي-لوران إبستان، بقوله: “نتطلع للتعاون مع تيك توك لتوفير تجربة استثنائية ومبتكرة للجماهير العالمية التي ستحظى بفرصة للتواصل ومشاركة الشغف”.

وتأجلت البطولة وأكثر المسابقات الجاذبة للإيرادات لليويفا والاتحادات المحلية، في مارس آذار لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

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