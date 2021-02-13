“نابولي” يطمح لإيقاف انتصارات “يوفنتوس” في “السيريا آ”

تقرير 218

يحتضن ملعب “دييغو آرماندو مارادونا”، قمةً ناريةً تجمع بين “نابولي ويوفنتوس”، في قمة الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

“البيانكونيري”؛ سيسعى للاقتراب من قطبيْ ميلانو “إنتر وميلان”، صاحبيْ المركزيْن الأول والثاني، وذلك في أفضل فترات الفريق خلال الموسم، الذي بدأ يعرف تقديم المدرب أندريا بيرلو، لشكل تكتيكي ُيقدّم به الفريق المستوى المنتظر على مستوى النتائج والأداء.

“يوفنتوس”؛ يطمح لمواصلة انتصاراته، عقب فوزه على “روما” في الجولة الماضية ورفع رصيده إلى 42 نقطة، مُحقّقًا فوزه الـ 12 هذا الموسم، بينما سيكون فريق الجنوب الإيطالي أمام وضع صعب، حيث يحتل المركز السادس بـ 37 نقطة.

الفريقان؛ يملكان مباراة مؤجلة، بعد قرار إلغاء قرار المحكمة بحصول “يوفنتوس” على ثلاث نقاط، وانسحاب “البارتينوبي” بسبب عدم السفر إلى تورينو؛ بسبب انتشار فيروس “كورونا”، حينها، مواجهةٌ؛ لم يُحدّد لها موعد حتى الآن.

الفريقان؛ تواجها في مباراة السوبر في يناير الماضي، وثنائية “رونالدو وموراتا” قادتا “السيدة العجوز” للتتويج باللقب للمرة التاسعة.

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