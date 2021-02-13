الأهلي بنغازي في اختبار أفريقي أمام موتيما الكونغولي

يواجه يوم الغد ممثل الكرة الليبية الوحيد في المسابقات الإفريقية فريق الأهلي بنغازي بالقاهرة فريق موتيما بيمبي الكونغولي ضمن مباريات ذهاب دور الاثنين والثلاثين مكرر من كأس الكونفدرالية الأفريقية

الأهلي بنغازي يسعى لضمان ورقة العبور إلى دور المجموعات من ملعب بيترو سبورت بالقاهرة, قبل التنقل للكونغو لخوض لقاء الإياب الأسبوع المقبل بملعب الشهداء في العاصمة كينشاسا.

هذا وقد كلف الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم مغربي لإدارة المباراة بقيادة الحكم نورالدين الجعفري ويساعده كل من زكريا برينس و حمزة ناصيري.

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