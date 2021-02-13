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شباب الجبل في مواجهة الأخضر في افتتاح مباريات الأسبوع الثالث

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

تنطلق غدا الأحد مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى بلقاء قوي يجمع الجارين شباب الجبل والأخضر بملعب شيخ الشهداء فيما يواجه التعاون الهلال بملعب اجدابيا.

وتتواصل مباريات الجولة يوم الاثنين عندما يستضيف خليج سرت – الأنوار بملعب سرت بينما تقام يوم الثلاثاء مباراتان تجمع الصداقة مع نجوم اجدابيا بملعب شحات فيما يستقبل دارنس التحدي بملعب درنة.

يشار إلى أن لجنة المسابقات قد أجلت مباراة ديربي بنغازي بين الأهلي بنغازي والنصر إلى موعد لاحق بسبب مشاركة الأهلي في الكنفدرالية الإفريقية.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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