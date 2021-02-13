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“دجوكوفيتش” يتحدّى الإصابة.. ويتأهّل في “أستراليا المفتوحة”

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهّل المصنف الأول عالميًا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، إلى الدور الرابع من بطولة “أستراليا المفتوحة”، للتنس بفوزه الصعب على الأمريكي، تيلور فريتز، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتيْن.

وحسم “دجوكوفيتش” المجموعة الأولى؛ مُستغلاً شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وعاد اللاعب الصربي للسيطرة على المجموعة الثانية والتي أنهاها بستة لأربعة، لكن “فريتز” أوقف “دجوكوفيتش” في المجموعتيْن الثالثة والرابعة، حيث حسمهما بستة لثلاثة وستة لأربعة؛ ليجبر المصنّف الأول على لعب شوط فاصل.

وحسم “دجوكوفيتش” المجموعة الفاصلة بسهولة، بستة أشواط لشوطيْن، رغم إصابته التي احتاج معها لمغادرة الملعب لتلقي العلاج، ليتأهّل إلى الدور الرابع من البطولة، التي بدأت تطبيق العزل الشامل للجمهور لخمسة أيام في مدينة “ملبورن”؛ ليُواجه الكندي ميلوش راونيتش.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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