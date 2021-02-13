“الزوي والتربي” يُباشران التدريب مع “كاظمة” الكويتي

خاض الثنائي الليبي، أكرم الزوي وأحمد التربي، أولى تدريباتهما مع فريقهما الجديد، “الكاظمة” الكويتي؛ تحضيرًا للمشاركة في منافسات الدوري.

وكان “التربي والزوي” قد انتقلا لـ”الكاظمة”، منذ أسبوع، في صفقة انتقال حر، حيث أنهى أحمد التربي عقده مع “السلط” الأردني، ووصل معه للمركز الرابع في الدوري، والذي أهّله للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي.

وأنهى أكرم الزوي ارتباطه مع “الفيصلي” الأردني، والذي سبق أن خاض معه عدة تجارب تُوّج، من خلالها، بلقب الدوري والكأس، وأيضًا بلغ نهائي البطولة العربية للأندية عام 2017 كما تُوّج “الزوي”، سابقًا، بلقب هدّاف الدوري الأردني.

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