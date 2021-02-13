“المصراتي” يخطف الأضواء في الملاعب البرتغالية

سطع نجم اللاعب الليبي المعتصم المصراتي عاليًا في الملاعب البرتغالية؛ فلاعب “سبورتينغ براغا”، أصبح الركيزة الأساسية للفريق، عقب مُشاركته الحاسمة سواءً في الدوري أو الدوري الأوروبي.

وأصبح “المصراتي”، اللاعب الهادئ الذي يملك مخزونًا كرويًا كبيرًا؛ حديث الصحافة في البرتغال، فالجميع يتحدث عن المُقاتل الليبي الذي أبدع هذا الموسم، حتى إن الصحافة البرتغالية باتت تتحدث عن اهتمام فريق “بنفيكا” بضمّه لصفوفه.

وتنقّل “المعتصم” بين فرق الدوري البرتغالي ليحطّ رحاله هذا الموسم في “براغا” بعد تجربةٍ ناجحةٍ، الموسم الماضي، مع فيتوريا غيماريش، ورغم العروض العربية المغربية للاعب الوسط الليبي؛ فإنه يُفضّل أن يكون محترفًا في أوروبا.

ولطالما كان “المصراتي” رقمًا صعبًا في كرة القدم الليبية، ولطالما كان حاسمًا مع المنتخب الوطني؛ فهو أحد الجنود الذين تُوّجوا بـ”الشان”، ومنحوا ليبيا لقبها الدولي الوحيد، وها هو اليوم، يتألّق في الملاعب البرتغالية، وينقُش اسمه بحروفٍ من ذهبٍ في القارة العجوز.

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