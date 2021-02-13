غدا الأهلي بنغازي يلتقي موتيما بيمبي الكونغولي

أخبار ليبيا 24

تتجه أنظار الجماهير الليبية، غدا الأحد، نحو ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي بنغازي وموتيما بيمبي الكونغولي في ذهاب دور الـ32 مكرر لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

و يسعى الأهلي من خلال هذه المواجهة إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة تؤهله إلى دور المجموعات بثاني أهم بطولة قارية على صعيد الأندية بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي بنغازي قد فاز في أولى مبارياته الرسمية في الدوري الليبي الممتاز على فريق الهلال بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة مؤجلة من الأسبوع الأول.

وأعلنت قنات سلام الفضائية بنقلها مباراة الأهلي بنغازي وموتيما بيمبي الكونغولي عبر تغطية خاصة ونقل حصري ابتداء من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي لليبيا.