قمة مرتقبة بين “السيتزن” و”السبيرز” في البريمرليغ

تقرير 218

سيكون “مانشستر سيتي”، متصدر البريمرليغ، أمام اختبار صعب بمواجهة “توتنهام”، في قمة الجولة الـ 24، وعينه على مواصلة الصدارة وإكمال مشوار استرجاع لقب الموسم.

“السيتي” بقيادة أفضل مدرب في الشهر بيب غوارديولا؛ يتطلع لتحقيق الانتصار الـ 16 له على التوالي في المسابقات المحلية والـ 11 توالًيا في البريمرليغ، وذلك بعدما أصبح أكثر فريق يحقق الفوز على التوالي في تاريخ إنجلترا، وذلك عقب الفوز الكبير، في الجولة الماضية، في “أنفيلد”، أمام “ليفربول”، حامل لقب الموسم الماضي، والتأهّل لربع نهائي كأس إنجلترا، لكن المواجهة أمام “السبيرز” ستكون لها نظرة أخرى من أفضل فريق إنجليزي في الفترة الحالية.

“السبيرز”، يعاني في آخر مبارياته ويشهد تراجعًا واضحًا بقيادة جوزيه مورينيو؛ والذي يتعين عليه رفع معنويات فريقه بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، والخسارة الدراماتيكية أمام “إيفرتون” بخمسة أهداف لأربعة، كما أن الفريق عاد للانتصار في البريمرليغ، الأسبوع الماضي، بفوزه على ملعبه أمام “وست بروميتش ألبيون” بثنائية.

“توتنهام”، يسعى للاقتراب مجددًا من المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، والبداية ستكون بإيقاف قطار “مانشستر سيتي” الذي أصبح يدهس كل المنافسين، دون استثناء، وذلك لاسترجاع اللقب الضائع لصالح “ليفربول”.

مواجهةٌ؛ ستكون فيها الأنظار مُصوّبة على اثنيْن من أفضل المدربيْن التاريخيين “بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو”، بمواجهاتهما القوية وسجلهما المتواصل مع العديد من الأندية الأوروبية.

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