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ليفربول يتعرض للخسارة الثالثة على التوالي في البريمرليغ

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض ليفربول لخسارة جديدة بعدما سقط في ملعب ووكرز ستاديوم أمام مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من البريمرليغ.

وسجل هداف الدوري محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 67 من زمن المباراة، وأدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يعزز هداف الفريق جيمي فاردي النتيجة في الدقيقة 81 بعد خطأ فادح من الحارس أليسون بيكر، ليضيف هارفي بارنيس الهدف الثالث في الدقيقة 85 .

وبذلك يصل ليستر سيتي إلى 46 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني مؤقتاً فيما تجمد ليفربول عند 40 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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