ليفربول يتعرض للخسارة الثالثة على التوالي في البريمرليغ

تعرض ليفربول لخسارة جديدة بعدما سقط في ملعب ووكرز ستاديوم أمام مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في افتتاح الجولة الرابعة والعشرين من البريمرليغ.

وسجل هداف الدوري محمد صلاح هدف ليفربول في الدقيقة 67 من زمن المباراة، وأدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 78، قبل أن يعزز هداف الفريق جيمي فاردي النتيجة في الدقيقة 81 بعد خطأ فادح من الحارس أليسون بيكر، ليضيف هارفي بارنيس الهدف الثالث في الدقيقة 85 .

وبذلك يصل ليستر سيتي إلى 46 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني مؤقتاً فيما تجمد ليفربول عند 40 نقطة.

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